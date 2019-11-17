Минпромторг России заявил об интересе ОАЭ к вертолету Ми-38

17 ноября 2019     11
Минпромторг России заявил об интересе ОАЭ к вертолету Ми-38

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проявили интерес к российскому многоцелевому вертолету Ми-38. Об этом в воскресенье, 17 ноября, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, у вертолета хорошие шансы в ОАЭ и в других странах Ближнего Востока. «Да, мы не говорили о количестве и конкретных клиентах, но я почувствовал у наследного принца конкретную заинтересованность, готовность и желание этим вопросом заниматься», — цитирует министра ТАСС.

В воскресенье Мантуров продемонстрировал вертолет Ми-38 кронпринцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну на XVI международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.

Отмечается, что наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на церемонию открытия выставки на электрокаре с табличкой «такси».

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в ОАЭ. «Рособоронэкспорт» выступает организатором единой российской экспозиции. На ней свою продукцию представят восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Высокоточные комплексы», «Алмаз-Антей», «Швабе».

Источник: Газета Известия

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