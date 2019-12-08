Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

8 декабря 2019     15
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил, что ведомство направило в Минтруд предложения по возможным вариантам повышения зарплат учителей. Это следует из письма замминистра, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

В письме сообщается, что согласно мониторингу, проведенному Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся — от 3,6 тысячи рублей в Мордовии до 22,3 тысячи рублей в Приморье.

При этом, в большинстве регионов для учителей установлены минимальные оклады при работе на одну ставку — 18 уроков в неделю.

В письме также указывается, что в Москве, Калужской и Ивановской областях зарплата рассчитывается на основе стоимости человеко-часа.

Ранее в пятницу в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявили о намерении создать общую систему оплаты труда учителей. Отмечалось, что реализация проекта может занять около одного года.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей
Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. Монета номиналом два рубля была …


Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил, что ведомство направило в Минтруд предложения по возможным вариантам повышения зарплат учителей. Это следует из …


В США обосновали предъявление импичмента Трампу
В США обосновали предъявление импичмента Трампу

Демократическая партия США выпустила доклад по итогам слушаний об импичменте американского лидера Дональда Трампа. В документе демократы обосновали необходимость снятия …


Авербух — о выступлении Загитовой в финале Гран-при: спорт временами жесток
Авербух — о выступлении Загитовой в финале Гран-при: спорт временами жесток

02:40 Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале Гран-при. РИА Новости © Владимир …


Четырех предполагаемых насильников убили на следственном эксперименте в Индии
Четырех предполагаемых насильников убили на следственном эксперименте в Индии

Индийские полицейские застрелили четырех мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 27-летней девушки, которая работала ветеринаром в Хайдарабаде. Об этом в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты