Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

15 марта 2020     40
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Регионам России рекомендовали перевести школьников на онлайн обучение для профилактики коронавируса. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

В ведомстве отметили, что остановка обучения не должна сказаться на общем образовательном процессе, для чего необходимо вести дистанционное обучение.

Кроме того, управлениям образования на местах поручили организовать мероприятия по дезинфекции, контролировать графики уборки и проветривания помещений в школах, пишет «Газета.ру».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у отдельных регионов уже есть опыт по масштабному переходу на онлайн-обучение.

«Необходимую методическую помощь мы регионам окажем», — отметил он.

Министр добавил, что дистанционное обучение возможно организовать за счет ресурсов Российской электронной школы, где доступны более 120 тыс. уникальных заданий и видеоуроков.

По последним данным, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, подтвержден у 59 россиян. Накануне сообщалось о 45 заболевших россиянах. В Москве заболели 24 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,8 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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