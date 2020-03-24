Минсельхоз заявил о начале снижения спроса на крупы и макароны

24 марта 2020     14
Минсельхоз заявил о начале снижения спроса на крупы и макароны

Спрос на крупы, макароны и консервы в России в начале этой недели начал снижаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева во вторник, 24 марта.

«По данным торговых сетей и Минпромторга, в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад», — сказал Патрушев.

По его словам, обстановка на продовольственном рынке страны остается стабильной, на складах дефицита продукции нет.

Минсельхоз не наблюдает резких скачков цен на продукцию в России, но усиленный контроль должен продолжаться, отметил он.

Ранее во вторник в Союзе сахаропроизводителей России сообщили, что спрос на сахар, пик которого пришелся на конец прошлой недели, начал снижаться.

20 марта правительство России сообщило, что каждый день мониторит наличие продуктов питания, детских товаров в магазинах, лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

17 марта в Минпромторге заверили, что российские торговые сети имеют запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель. В тот же день президент России Владимир Путин призвал граждан не закупать еду впрок из-за распространения коронавируса, поскольку угрозы дефицита нет.

Источник: Газета Известия

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