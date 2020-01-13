Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна

13 января 2020     6
Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации готовит проект постановления о введении временного ограничения на экспорт зерна из России. Соответствующее уведомление было опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 13 января.

Проект называется «О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза». Текст проекта еще не опубликован.

Предполагается, что общественное обсуждение проекта окончится 27 января. Планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года.

Ранее, 13 декабря 2019 года, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил, что ведомство прорабатывает вопрос создания механизмов возможного ограничения экспорта зерна из России, которые могли бы регламентировать поставки при определенной рыночной конъюнктуре.

Во время большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на данный момент является самым крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок.

Источник: Газета Известия

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