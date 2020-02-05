Минск и Москва в конце недели проведут переговоры по ценам на нефть и газ

5 февраля 2020     15
Минск и Москва в конце недели проведут переговоры по ценам на нефть и газ

Россия и Белоруссия проведут переговоры по формированию цен на нефть и газ в конце недели. Об этом в среду, 5 февраля, заявил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

Он отметил, что во время переговоров будут также обсуждаться поставки нефти и газа в республику. Ляшко подчеркнул, что этом по-прежнему остается основной фокус внимания белорусской стороны.

«Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации», — цитирует его агентство БелТА.

Накануне сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть в РФ по мировым ценам, а также напомнил об обещании России перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.

С 1 февраля белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли республики (МАРТ) решило повысить тариф на транзит российской нефти на 6,6%.

В связи с тем, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита в 2020 году, Россия приостановила снабжение Белоруссии этим видом топлива 3 января. 20 января СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу.

На следующий день Лукашенко выразил готовность приобретать нефть за пределами России по мировым ценам. В тот же день стало известно, что Литва доставит в Белоруссию около 80 тыс. т нефти из Норвегии. Позже белорусский лидер заявил, что цены на российские энергоресурсы сильно завышены.

В январе Лукашенко утверждал, что Россия «кинула» Белоруссию с ценой на газ. По его мнению, разногласия по тарифам вызваны действиями «старого правительства» РФ, которое ушло в отставку.

Источник: Газета Известия

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