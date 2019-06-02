Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

2 июня 2019     6
Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Подобная идея возникла после того, как люди стали отключать отопление в своих квартирах, тем самым перекладывая обязанность оплаты на своих соседей, сообщает 2 июня «Российская газета».

«Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно», — заявили в Минстрое.

Отмечается, что на данный момент при отключении теплоснабжения, отопление оплачивается за счет соседей с которыми у есть смежные стены, пол и потолок.

Источник: Газета Известия

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