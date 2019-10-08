Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций

Министерство торговли США вводит санкции против 28 китайских организаций из-за ситуации с уйгурами в КНР. Об этом стало известно после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра США.

Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Все организации находятся на территории Китая. По предварительным данным, санкции коснутся экспорта, реэкспорта в отношении связанных с ними объектов, а также могут предусматривать возможность отказа в лицензировании поставок, пишет ТАСС.

О преследовании этнических уйгуров в Китае в прошлом году заявил комитет ООН по искоренению расовой дискриминации. По данным экспертов организации, власти КНР организовали для уйгуров, которые являются приверженцами суннитского течения ислама, «перевоспитательные лагеря». Согласно статистике ООН, в 2018 году в подобных лагерях находились от 800 тыс. до 2 млн человек.

Уйгуры — тюркоязычный народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Пекин заявляет, что у этого народа сильны сепаратистские движения и религиозный экстремизм.

В февраля этого года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. В режиме реального времени она наполнялась фотографиями, информацией об именах, идентификационных номерах, домашних адресах, работодателях и конкретном местоположении жителей региона. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

Источник: Газета Известия