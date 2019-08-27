Минтранс отметил необходимость увеличения финансирования подготовки пилотов

27 августа 2019     9
Минтранс отметил необходимость увеличения финансирования подготовки пилотов

Финансирование подготовки пилота в России составляет около 600 тыс. рублей ежегодно. Эту сумму надо увеличить в двое, заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова.

По ее словам, Минтранс внес в правительство предложения по авиации, их рассмотрят в сентябре.

«Таким образом, для выполнения государственного задания ежегодно требуется финансирование в объеме 4 миллиарда рублей, без учета затрат на питание и обмундирование, это еще порядка 450 миллионов рублей», — сказала Петрова во вторник, 27 августа, «РИА Новости».

Ранее во вторник российское Министерство транспорта выступило за возвращение военных кафедр в летные училища. Молодые пилоты уходят из отрасли или отказываются получать дальнейшее образование по причине призыва в ряды ВС РФ, пояснила Петрова.

Источник: Газета Известия

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