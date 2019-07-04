Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься. Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей.

Так, женщины смогут водить большегрузы, работать машинистками электропоездов и служить на корабле. Вместе с тем для них останутся под запретом профессии, связанные с открытыми горными дорогами, прокладыванием тоннеля метро, а также тушением пожара.

В новом списке будут и работы, которые могут сказаться на репродуктивной системе женщин. Вместо прямого перечисления запрещенных профессий в документе будут определены области производства с ограничением женского труда — их 21.

20 июня во время «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным Курсантка по имени Алла Самокова спросила у него позволят ли девушкам страны освоить штурмовую и истребительную авиацию. Путин ответил, что ничего недоступного для женщин в армии нет, но отметил, что следует советоваться со специалистами.

Источник: Газета Известия