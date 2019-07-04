Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

4 июля 2019     24
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься. Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей.

Так, женщины смогут водить большегрузы, работать машинистками электропоездов и служить на корабле. Вместе с тем для них останутся под запретом профессии, связанные с открытыми горными дорогами, прокладыванием тоннеля метро, а также тушением пожара.

В новом списке будут и работы, которые могут сказаться на репродуктивной системе женщин. Вместо прямого перечисления запрещенных профессий в документе будут определены области производства с ограничением женского труда — их 21.

20 июня во время «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным Курсантка по имени Алла Самокова спросила у него позволят ли девушкам страны освоить штурмовую и истребительную авиацию. Путин ответил, что ничего недоступного для женщин в армии нет, но отметил, что следует советоваться со специалистами.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

На Украине призвали отделять мат от «вкусной украинской брани»
На Украине призвали отделять мат от «вкусной украинской брани»

Законопроект «О противодействии сквернословию», должен бороться с русским матом, а не с классической украинской бранью. Об этом языковед Александр Авраменко …


Среди погибших подводников – двое выпускников Севастопольского военно-морского инженерного училища
Среди погибших подводников – двое выпускников Севастопольского военно-морского инженерного училища

Спустя двое суток после трагедии в Баренцевом море Минобороны опубликовало список погибших подводников. Денис Владимирович Долонский, капитан подлодки, капитан первого …


Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК. По …


В Федерации велоспорта Украины рассмотрят вопрос об увольнении президента, оскорбившего чемпионку ЕИ-2019
В Федерации велоспорта Украины рассмотрят вопрос об увольнении президента, оскорбившего чемпионку ЕИ-2019

Вице-президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко сообщил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос отставки президента организации Александра Башенко после …


Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин неудачно прокатился на вейкборде и вызвал ажиотаж в сети. Видео …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты