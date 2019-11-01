Минтруд предложил оптимизировать порядок назначений и выплат пенсии

1 ноября 2019     18
Минтруд предложил оптимизировать порядок назначений и выплат пенсии

Минтруд России предложил отказаться от обязательных требований по предоставлению различных документов для назначения и выплаты пенсий, если содержащиеся в них сведения имеются в распоряжении Пенсионного фонда России. Пояснение к соответствующему приказу опубликовано на сайте министерства 1 ноября.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для ее перерасчета), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа ПФР», — заявили в пресс-службе.

Нововведения разработаны для оптимизации порядка предоставления госуслуг и сокращения избыточных документов.

Предполагается, что пенсии будут также устанавливать на основании данных информационных систем — сведения об инвалидности будут брать из федерального реестра инвалидов, данные о документах, удостоверяющих личность и адресе — из единой государственной системы социального обеспечения и тд.

29 октября Центральный банк и Министерство финансов презентовали новую систему пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), аст возможность жителям России самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Источник: Газета Известия

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