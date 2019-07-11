Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

11 июля 2019     23
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Министерство труда и социальной защиты планирует повысить прожиточный минимум трудоспособных россиян на 4,1% по итогам второго квартала 2019 года. В четверг, 11 июля, проект соответствующего приказа был опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

«Предусматривается установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рубля», — сказано в пояснительной записке к документу.

Прожиточный минимум вырос в связи с подорожанием продуктов питания, стоимость которых формирует его величину. За второй квартал текущего года поднялись цены на большинство продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину. Заметнее всего подорожали овощи.

7 июля Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали в 2018 году. По данным службы, наиболее значительно цены выросли на пшено и капусту. Также увеличилась стоимость сахара, яиц и репчатого лука.

Источник: Газета Известия

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