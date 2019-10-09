Минувший сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений

9 октября 2019     20
Минувший сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений

Сентябрь в 2019 году стал рекордно теплым в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, эти данные подтверждаются как российскими синоптиками, так и европейской системой наблюдений за изменением климата Copernicus, передает «РИА Новости».

Так, глобальная температура сентября в текущем году была на 0,57 градуса выше, чем в период 1981–2010-х годов.

Вместе с тем, температуры ниже среднего наблюдались в Швеции, Норвегии, а также на Дальнем Востоке, на юго-западе России и в части Антарктиды.

Значительно превышали норму температуры в Центральной и Восточной Америке, на монгольском плату и в части Арктики.

Ранее Вильфанд заявлял, что во второй половине наступившей недели в Москве ожидается потепление. 11 октября температура, по его словам, может вырасти до +14 градусов.

Источник: Газета Известия

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