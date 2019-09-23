Минфин анонсировал масштабные сокращения чиновников

В рамках реформы системы госуправления в 2020 году в России начнется массовое сокращение «армии» чиновников, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, такие меры позволят повысить зарплату госслужащим.

«Экономия не самоцель реформы. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», – цитирует замминистра 23 сентября «РИА Новости».

Нестеренко пояснила, что в противном случае зарплаты будут индексироваться только на уровень инфляции, а в бюджете придется ежегодно искать дополнительные 100 млрд.

Сокращение госаппарата планируют провести в два этапа: сначала «автоматически», а затем путем его структурного совершенствования.

Таким образом, в 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных органов – на 5%, а через год показатель в регионах достигнет 15%.

Затем территориальные органы ведомств превратятся в компактные фронт-офисы без статуса юридического лица и без филиалов.

По словам Нестеренко, исчезнут подразделения, занимающиеся решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности.

В августе Минфин предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Предлагается составить список полномочий, которые возможно перераспределить, а с помощью реестра, фиксирующего функции ведомств удастся избежать дублирования и роста числа сотрудников.

Источник: Газета Известия