Минфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Реформа предполагает повышение зарплат оставшимся сотрудникам, приводит слова чиновницы «Газета.Ру».

Если не принять вовремя такие меры, в дальнейшем зарплаты госслужащих будут индексировать лишь на уровень инфляции, так как иначе пришлось бы дополнительно искать около 100 млрд рублей каждый год.

Сокращение госаппарата планируют провести в два этапа: сначала «автоматически», а затем путем его структурного совершенствования, сообщает «РИА Новости».

Таким образом, в 2020 году численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%.

По словам Нестеренко, исчезнут подразделения, занимающиеся организационными вопросами, документацией, административной деятельность, финансово-экономической и также информационной.

Проект постановления о сокращении численности федеральных чиновников и работников органов исполнительной власти был размещен на портале проектов нормативных актов еще в 2018 году. Меры были разработаны с целью повышения эффективности деятельности госорганов и оптимизации штата.

В августе Минфин предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг. Предлагается составить список полномочий, которые возможно перераспределить, а, чтобы избежать дублирование и рост числа сотрудников, создать реестр, фиксирующий функции ведомств.

Источник: Газета Известия