Минфин Британии приостановил выпуск памятной монеты ко дню Brexit

Министерство финансов Великобритании приняло решение приостановить выпуск памятных пятидесятипенсовых монет ко дню Brexit (выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза) из-за отсутствия конкретной даты, передает «РИА Новости».

До сегодняшнего дня официальной датой выхода Великобритании из ЕС было 31 октября, однако в пятницу Евросоюз объявил, что готов перенести Brexit на более поздний срок, отмечает агентство.

К 31 октября планировался выпуск 3 млн 50-пенсовых монет, еще 7 млн планируется изготовить в течение следующего года.

Накануне стало известно, что правительство в понедельник, 28 октября, предложит палате общин проголосовать по вопросу проведения внеочередных выборах в парламент, из-за того что нижняя палата высказалась за отсрочку Brexit.

22 октября спикер палаты общин Джон Беркоу блокировал вынесение на голосование Джонсоном сделки с Евросоюзом. Днем ранее британское правительство запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки.

19 октября палата общин одобрила поправку об отсрочке Brexit. Поправка была внесена к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о которой объявили 17 октября. Она сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, которое должно было состояться в этот же день. Его перенесли на 21 октября.

В этот же день правительству Великобритании не удалось провести через палату общин проект сделки с Брюсселем из-за поправки, внесенной парламентарием Оливером Летвином. Как заявил Джонсон, одобренная парламентариями поправка лишила голосование смысла.

Закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу в сентябре. Согласно документу, королевство попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

Выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта. Из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Источник: Газета Известия