Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

27 ноября 2019     16
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

В конце октября Минфин предложил ГПП как инструмент, призванный мотивировать россиян самостоятельно копить на старость.

Документ вызвал критику со стороны Минтруда, РСПП, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Работодатели опасаются, что реализация концепции может создать противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения.

А администрирование новой системы потребует значительных дополнительных и регулярных затрат.

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов.

В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru», — заявили .

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

План или пропал: концепция ГПП не находит поддержки у властей и бизнеса

Источник: Газета Известия

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