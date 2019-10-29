Минфин и Центробанк презентовали новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом сообщает «РИА Новости» 29 октября.

ГПП даст возможность жителям России самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Согласно новой системе, пенсионный взнос, который не превышает 6% от зарплаты, освобождается от налога на доход физлиц.

Отмечается, что в систему собраны характеристики нескольких продуктов. Например, депозита, т.к. он защищен гарантией Агентства по страхованию вкладов, и доверительного управления, «где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита», рассказал Швецов.

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами, и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват», — заявил Моисеев.

Стать участником новой программы можно добровольно, договор вступит в силу после первого платежа. При этом размер взноса определяется плательщиком самостоятельно: менять сумму можно без ограничений.

Кроме того, в ГПП есть период «охлаждения», когда можно вернуть все перечисленные системе деньги. Он длится полгода.

Подчеркивается, что стимулом для участия в системе будут системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты и наследование средств.

О том, что в Минфине разработан законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» «РИА Новости» сообщило 7 сентября. Отмечалось, что новая система предполагает добровольное присоединение граждан и налоговые преференции для участников.

Источник: Газета Известия