Минфин не увидел риска ухода Visa и MasterCard из России

Принятие поправок в закон о национальной валютной системе не приведет к уходу иностранных платежных систем из России. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — цитирует его ТАСС.

Ранее 12 июля в пресс-службе Центробанка заявили, что не видят поводов для беспокойства и рисков для работы Visa и MasterCard в РФ в связи с возможным принятием поправок к закону о национальной платежной системе. Законодательные изменения нацелены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов российскому закону, пояснили в регуляторе.

В Госдуме также исключили возможность ухода Visa и MasterCard из России. Глава профильного думского комитета Анатолий Аксаков пояснил, что системы «просто приведут свои правила в соответствие с правилами, которые установлены российским законодательством и будут работать дальше».

2 июля газета «Коммерсант» написала, что новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем из России. По данным издания, предлагаемые поправки, направленные на поддержание беспрерывности карточных платежей в России, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции.

Эксперты утверждают, что требования в части обеспечения беспрерывности платежей невыполнимы для международных систем и могут привести к их уходу из России. В этом случае окажется невозможным не только прием карт зарубежных банков в России, но и прием карт российских банков за рубежом.

Источник: Газета Известия