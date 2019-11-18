Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ

Министерство финансов России намерено инвестирования деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктуру и человеческий капитал. Об этом «Известиям» рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
По мнению Кудрина, инвестирование денег из «кубышки» в российские проекты может повысить волатильность курса рубля и инфляции. В качестве самого оптимального варианта он предложил повысить бюджетное правило до $45 за баррель, а «лишние» $5 инвестировать в том числе и в человеческий капитал.
Речь идет о вложении в государственную инфраструктуру федерального и регионального уровня.
«Можно рассматривать и другие проекты так называемых производительных расходов — в человеческий капитал, прежде всего в образование и здравоохранение», — пояснил глава Счетной палаты.
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Фонд изобилия: Минфин разработает правила инвестирования денег ФНБ
Источник: Газета Известия