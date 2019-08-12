Минэкономики заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

12 августа 2019     6
Минэкономики заявило об отсутствии технической рецессии в экономике

Очищенный от сезонности темп роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года составил 0,4% после спада на 0,2% в первом квартале. Это позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в экономике страны, указывается в докладе Минэкономразвития.

«Темпы роста ВВП во втором полугодии 2019 года ожидаются на уровне 1,6-1,8% в годовом выражении, что позволит выйти на прогнозируемые Минэкономразвития темпы роста около 1,3% по итогам текущего года», — говорится в документе.

Как отмечает ведомство, слабая динамика ВВП во втором квартале была обусловлена низким уровнем внутреннего спроса на фоне сохранения жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики, а также негативной динамикой внешнего спроса в условиях замедления глобального роста.

Ранее в понедельник, 12 августа Росстат сообщил, что рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом.

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин в пятницу, 9 августа заявил, что ведомство понизит прогноз инфляции в России по итогам текущего года до уровня ниже 4%.

В июне глава Минэкономразвития подчеркнул, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. По словам министра, она может наступить в 2021 году, если обстановка на рынке потребкредитования не изменится.

Источник: Газета Известия

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