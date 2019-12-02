Минэк утвердил адресную инвестпрограмму на три года

2 декабря 2019     14
Минэк утвердил адресную инвестпрограмму на три года

Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на период с 2020 по 2022 год, согласно которой, расходы государства вырастут на 400 млрд по сравнению с документом 2019–2021.

В ближайшую трехлетку должны быть реализованы такие проекты, как строительство атомных ледоколы стоимостью 56,8 млрд, возведение автотрассы из Керчи в Севастополь за 48 млрд и реконструкция Политехнического (5,4 млрд рублей) и Пушкинского музеев (1,5 млрд рублей).

При этом исполнение прошлой ФАИП пока оставляет желать лучшего: по состоянию на ноябрь 2019 года в эксплуатацию введено 42 объекта из 353, и потрачено лишь 40% средств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Адресный расход: утверждена инвестпрограмма на три года за 3,2 трлн

Источник: Газета Известия

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