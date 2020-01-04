Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России

4 января 2020     45
Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России

Министерство юстиции России планирует скорректировать в стране возраст вступления в брак или условия, при которых можно будет сыграть свадьбу до 18 лет. Инициатива включена в правительственный План законопроектной деятельности на 2020 год, который опубликован на сайте кабмина в субботу, 4 января.

План утвержден премьер-министром России Дмитрием Медведевым 26 декабря 2019 года. Соответствующие поправки в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести в правительство в декабре 2020 года. В Госдуму проект должен быть внесен в феврале 2021 года.

Согласно документу, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса России и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в «части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак».

Эксперты «Российской газеты» считают, что речь идет о снижении возрастной границы.

Сейчас на федеральном уровне не установлен список причин, которые позволяют вступать в брак несовершеннолетним. Согласно действующему закону, порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до 16 лет, могут определяться субъектами России. Многие регионы издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.

Издание отмечает, что на практике разрешения на ранний брак выдаются в случаях, если невеста ждет ребенка. Также в ряде регионов разрешается жениться подросткам, официально получившим дееспособность, имеющим постоянную работу, обеспечивающим себя. Однако единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.

По данным Федеральной нотариальной палаты России, в январе–октябре 2019 года нотариусы удостоверили 92,9 тыс. брачных договоров, что в три раза превышает показатели пятилетней давности. По числу заключенных брачных соглашений в 2019 году лидируют Москва и Санкт-Петербург (более 20% от общего числа), Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

Источник: Газета Известия

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