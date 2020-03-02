Мирная жизнь возвращается в старые кварталы Алеппо

2 марта 2020     16
Мирная жизнь возвращается в старые кварталы Алеппо

Спокойная мирная жизнь постепенно возвращается в старые кварталы сирийского Алеппо, у местных жителей появилась возможность найти работу или открыть свой бизнес.

По словам владельца ресторана итальянской и местной кухни Ханни Хазаама, ситуация в городе сейчас несравнима с той, что была раньше.

«Мы приглашаем в наш город всех, сейчас всё спокойно, и мы сможем обеспечить сервис на самом высоком уровне», — приводит его слова РЕН ТВ.

Ночной Алеппо теперь усеян огнями иллюминации. Ночные красоты могут оценить и жители Идлиба, которые вырвались от террористов.

«Там было очень страшно, с тобой могли в любой момент сделать что угодно. У нас всё отобрали. Там ты не можешь быть уверенной ни в чем, и лучше вообще ни с кем не разговаривать. Спасибо России за помощь нашей стране. За то, что здесь мы можем чувствовать себя спокойно», — рассказал один из беженцев Хали Аян.

Сложно представить, что Идлиб находится всего в 60 км от Алеппо, где людей встречает совсем другая жизнь.

29 февраля сообщалось, что российские военные зафиксировали 39 обстрелов со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

Источник: Газета Известия

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