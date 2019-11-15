Мирного жителя из ДНР приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

15 ноября 2019     22
Мирного жителя из ДНР приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) был приговорен к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Генпрокуратуру ДНР.

В ведомстве отмечают, что осужденный был завербован в начале 2017 года при прохождении паспортного контроля на контрольно-пропускном пункте. Утверждается, что сотрудники украинской разведки убедили его предоставлять сведения о лицах, находящихся на службе в Народной милиции ДНР.

Для выполнения этой задачи осужденный фотографировал документы с личными данными военнослужащих ДНР, после чего передавал их украинской стороне. Соответствующие фотографии были обнаружены на рабочем месте осужденного. Как отмечают в генпрокуратуре республики, он осознавал, что «переданные им сведения будут использованы против безопасности ДНР».

Ранее завербованного украинскими спецслужбами шпиона обнаружили в Луганской народной республике. По данным министерства госбезопасности республики, его завербовали во время активных боевых действий в Донбассе. Тогда, по данным МГБ ЛНР, он периодически посещал подконтрольную Киеву территорию, попав «в поле зрения сотрудников СБУ». После поступивших в адрес его родственников угроз физической расправы он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с украинскими силовиками.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: Лента.Ру

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