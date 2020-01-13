Мировые кассовые сборы обновили рекорд

13 января 2020     15
Мировые кассовые сборы обновили рекорд

Кассовые сборы в киноиндустрии в 2019 году превысили отметку $42,5 млрд, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает Variety.

При этом бокс-офис в США за прошлый год составил $11,4 млрд, что на 4,4% меньше по сравнению с 2018 годом.

Самым масштабным фильмом 2019 года стал «Мстители: Финал», который заработал $858 млн в Северной Америке и $2,79 млрд во всем мире. Картина обошла «Аватар» ($2,78 млрд), став самым кассовым фильмом в истории.

10 самых кассовых фильмов мирового проката в прошлом году были либо продолжениями, либо ремейками, отмечают авторы статьи. Следом за «Мстителями: Финал» идут «Король Лев» ($1,65 млрд), «Холодное сердце» ($1,32 млрд), «Человек-паук: вдали от дома» ($1,13 млрд), «Капитан Марвел» ($1,12 млрд), «История игрушек – 4» ($1,07 млрд), «Джокер» ($1,06 млрд), «Аладдин» ($1,05 млрд), «Звездные войны: Скайуокер. Восход» ($945 млн) и «Форсаж: Хоббс и Шоу» ($758 млн).

Ранее 13 января сообщалось, что в Санта-Монике состоялась 25-я ежегодная церемония вручения наград «Выбор критиков». Лучшим фильмом был признан «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Источник: Газета Известия

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