«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии одуматься и не раздувать скандал

3 октября 2019     7
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии одуматься и не раздувать скандал

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V не делать их отношения достоянием общественности и извинилась за его поведение.

Как написала Воеводина в Instagram 3 октября, с экс-супругом она не виделась с декабря 2018 года. По ее словам, мужчина прячется от нее и ее ребенка и при этом раздувает из их конфликта публичный скандал.

«Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит все эти ссоры», — написала Воеводина.

Также девушка обратилась к бывшему супругу с просьбой одуматься, напомнив, что он является отцом и монаршей особой.

Воеводина вышла замуж за Мухаммада V в ноябре 2018 года, однако уже в январе 2019-го появилась информация о том, что 25-летняя россиянка и 49-летний экс-король решили развестись. Причиной были названы «остывшие чувства» и частые ссоры.

1 июля их брак был официально расторгнут, однако СМИ утверждают, что Мухаммад V развелся с Воеводиной при помощи «тройного талака» — мусульманской традиции, когда для освобождения от брачных уз мужчине достаточно трижды повторить слово «талак», что по-арабски означает «развод».

В конце мая Воеводина родила первенца в одной из московских клиник, а ранее в сентябре отказалась делать тест на отцовство на фоне слухов об измене. Как заявила девушка, она и так знает, что ее первенец от мужа, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии одуматься и не раздувать скандал
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии одуматься и не раздувать скандал

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V не делать их отношения …


Севастопольцам предлагают жаловаться на круглосуточные питейные заведения
Севастопольцам предлагают жаловаться на круглосуточные питейные заведения

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечают сегодня. В Севастополе депутат Госдумы Дмитрий Белик провёл рейд, чтобы узнать мнение …


На 90% восстановлено газоснабжение центра Севастополя
На 90% восстановлено газоснабжение центра Севастополя

В четверг, 3 октября, на 19:00 газ подаётся в 147 из 162 домов, сообщили в Департаменте городского хозяйства. Жителей центра …


Шубенков: восстановление ВФЛА приобретает смысл, только если оно не ради восстановления
Шубенков: восстановление ВФЛА приобретает смысл, только если оно не ради восстановления

20:58 Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о ситуации с отстранением Всероссийской …


Севастопольским автомобилистам приписывают лишние штрафы
Севастопольским автомобилистам приписывают лишние штрафы

Региональные управления ГИБДД должны предпринять кокретные меры в том случае, если отсутствуют знаки, которые предупреждают об установленных камерах.Об этом рассказали …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты