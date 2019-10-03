«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии одуматься и не раздувать скандал

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V не делать их отношения достоянием общественности и извинилась за его поведение.

Как написала Воеводина в Instagram 3 октября, с экс-супругом она не виделась с декабря 2018 года. По ее словам, мужчина прячется от нее и ее ребенка и при этом раздувает из их конфликта публичный скандал.

«Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит все эти ссоры», — написала Воеводина.

Также девушка обратилась к бывшему супругу с просьбой одуматься, напомнив, что он является отцом и монаршей особой.

Воеводина вышла замуж за Мухаммада V в ноябре 2018 года, однако уже в январе 2019-го появилась информация о том, что 25-летняя россиянка и 49-летний экс-король решили развестись. Причиной были названы «остывшие чувства» и частые ссоры.

1 июля их брак был официально расторгнут, однако СМИ утверждают, что Мухаммад V развелся с Воеводиной при помощи «тройного талака» — мусульманской традиции, когда для освобождения от брачных уз мужчине достаточно трижды повторить слово «талак», что по-арабски означает «развод».

В конце мая Воеводина родила первенца в одной из московских клиник, а ранее в сентябре отказалась делать тест на отцовство на фоне слухов об измене. Как заявила девушка, она и так знает, что ее первенец от мужа, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия