Михалков поздравил Лаврова с юбилеем

21 марта 2020     10
Михалков поздравил Лаврова с юбилеем

Режиссер Никита Михалков поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием. Он назвал главу российской дипломатии удивительным человеком, созданным для того, чтобы защищать интересы Москвы.

«Достоинство, профессионализм, юмор, абсолютно замечательное личностное отношение к любой проблеме. И в то же время он никогда не отступал от принципа, единственного для министра иностранных дел нашей страны, — безоговорочная защита наших интересов. Он для этого создан», — цитирует режиссера РЕН ТВ.

Михалков также добавил, что личные и профессиональные качества Лаврова отличают его от иностранных коллег.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и с тех пор работает в Министерстве иностранных дел.

В разное время он занимал должности атташе посольства СССР в Шри-Ланке, третьего и второго секретаря международных экономических организаций, старшего советника постпредства СССР при ООН, начальника управления международных экономических организаций. В 1992 году был назначен замглавы МИД России. С 1994 по 2004 год был постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

Пост министра иностранных дел Лавров занимает с 2004 года. В честь юбилея «Известия» вспомнили о главных качествах и успехах министра, возглавляющего внешнеполитическое ведомство уже 16 лет.

Источник: Газета Известия

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