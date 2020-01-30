Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС

30 января 2020     13
Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ в среду, 29 января.

На его место Мишустин назначил Александра Егоричева (соответствующее распоряжение также было опубликовано на сайте). Отмечается, что ранее он занимал должность начальника управления камерального контроля ведомства, пишет ТАСС.

Ранее в среду, 29 января, правительство утвердило распределение обязанностей между заместителями премьер-министра. Так, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям.

Дмитрий Григоренко — бюджет, налоговую и торговую политику, оборот алкоголя. Также он проконтролирует реализацию нацпроектов.

Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.

Юрий Борисов теперь отвечает за государственную политику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечение национальной обороны и правоохранительной деятельности, гособоронзаказ.

Татьяна Голикова займется соцполитикой, в том числе демографией, миграцией, пенсиями и наукой.

В зоне ответственности Алексея Оверчука — международные отношения и интеграция в ЕАЭС.

Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

Марат Хуснуллин — жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги, развитие регионов и муниципалитетов, Республику Крым и Калининград.

Дмитрий Чернышенко займется цифровой экономикой и инновациями, связью и СМИ, вопросами культуры, туризма и спорта.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр
В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр. Острякова

ГУПС «Севтэплоэнерго» проводит ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве и в котельной по ул. Хрусталева. В связи с ремонтом теплосетей …


Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС
Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение опубликовано …


В Севастополе определят лучших бойцов-рукопашников в ЮВО
В Севастополе определят лучших бойцов-рукопашников в ЮВО

В городе стартовал десятый чемпионат по армейскому рукопашному бою среди частей и соединений Южного военного округа. В ближайшие два дня …


В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны
В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», до конца 2020 года в Севастополе отремонтируют бассейны для проведения занятий по реабилитации детей. Два имеющихся …


ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС. Материалы по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты