Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Андрей Корнеев был назначен на должность статс-секретаря — замминистра просвещения России, Денис Грибов и Дмитрий Глушко получили должности заместителей главы Минпросвещения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Качанова на должность заместителя главы Минкомсвязи. Об этом 18 марта сообщило « РИА Новости » со ссылкой на распоряжение правительства.

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Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Качанова на должность заместителя главы Минкомсвязи. Об этом 18 марта сообщило «РИА Новости» со …



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