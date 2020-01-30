Мишустин обязал вице-премьеров персонально отвечать за работу ведомств

Вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют. Об этом 30 января на заседании кабмина заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Теперь персональная ответственность за результаты исполнения президентских, в первую очередь, поручений и правительственных будут нести курирующие соответствующую тематику вице-премьеры», — цитирует его «Интерфакс».

Также Мишустин сказал, что накопилось достаточно много неисполненных поручений президента, и по некоторым из них сроки неоднократно переносятся, причем не всегда обоснованно. Он добавил, что существует онлайн-статистика, позволяющая каждому руководителю, включая вице-премьеров, наблюдать за выполнением поручений. Мишустин попросил своих заместителей в недельный срок доложить о ситуации по исполнению этих поручений.

«Крайне важно внимательно подойти к выполнению нацпроектов и перечню мер по реализации послания президента (Федеральному Собранию), который был мною подписан. Сроки довольно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, опоздания и срывы должны быть исключены», — сказал он.

Также Мишустин заявил, что распределение обязанностей между вице-премьерами будет гибким и может корректироваться в зависимости от задач, сообщает «РИА Новости».

15 января Путин анонсировал целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержку малообеспеченным слоям населения.

Источник: Газета Известия