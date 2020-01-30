Мишустин обязал вице-премьеров персонально отвечать за работу ведомств

30 января 2020     8
Мишустин обязал вице-премьеров персонально отвечать за работу ведомств

Вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют. Об этом 30 января на заседании кабмина заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Теперь персональная ответственность за результаты исполнения президентских, в первую очередь, поручений и правительственных будут нести курирующие соответствующую тематику вице-премьеры», — цитирует его «Интерфакс».

Также Мишустин сказал, что накопилось достаточно много неисполненных поручений президента, и по некоторым из них сроки неоднократно переносятся, причем не всегда обоснованно. Он добавил, что существует онлайн-статистика, позволяющая каждому руководителю, включая вице-премьеров, наблюдать за выполнением поручений. Мишустин попросил своих заместителей в недельный срок доложить о ситуации по исполнению этих поручений.

«Крайне важно внимательно подойти к выполнению нацпроектов и перечню мер по реализации послания президента (Федеральному Собранию), который был мною подписан. Сроки довольно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, опоздания и срывы должны быть исключены», — сказал он.

Также Мишустин заявил, что распределение обязанностей между вице-премьерами будет гибким и может корректироваться в зависимости от задач, сообщает «РИА Новости».

15 января Путин анонсировал целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержку малообеспеченным слоям населения.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Мишустин обязал вице-премьеров персонально отвечать за работу ведомств
Мишустин обязал вице-премьеров персонально отвечать за работу ведомств

Вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют. Об этом 30 января на заседании кабмина заявил …


Выжидательная позиция севастопольской власти
Выжидательная позиция севастопольской власти

Мы продолжает внимательно следить за процессом внесения изменений в Конституцию. Конечно, в большей мере нас интересует, как этот процесс будет организован …


В Крыму обнаружили опасного клеща
В Крыму обнаружили опасного клеща

Специалисты выявили относительно новый вид клещей, который угрожает посевам озимых культур в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба крымского филиала федерального …


В получении взятки обвиняют экс-руководителя управления капстроительства Алушты
В получении взятки обвиняют экс-руководителя управления капстроительства Алушты

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты. Обвинение предъявлено в получении взятки в …


Вести Севастополь 30.01.2020
Вести Севастополь 30.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Локальный блэкаут. На Фиоленте садоводы жалуются на отключения электричества в разгар зимы. Так почему сети не …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты