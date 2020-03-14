Мишустин распорядился усилить контроль в аэропортах и на вокзалах

14 марта 2020     16
Мишустин распорядился усилить контроль в аэропортах и на вокзалах

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта для предотвращения распространения коронавируса. Об этом он сказал на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 14 марта.

«На эти выходные, на два выходных дня прошу также во всех регионах дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах как для наших, так и для иностранных граждан», — цитирует Мишустина «РИА Новости».

Российский премьер также напомнил об уже принятых упреждающих мерах.

«И правительством, и оперативным штабом, и соответствующими регионами были приняты целый ряд ограничений заранее, которые позволили не так быстро распространять инфекцию в России», — сказал он.

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Источник: Газета Известия

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