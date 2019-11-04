Младшеклассник пришел на Хеллоуин в костюме Гитлера и лишил работы двух учителей

Директор и один из учителей начальной школы Криксайд в американском штате Юта были отстранены от работы из-за ученика, пришедшего на празднование Хеллоуина в костюме фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом пишет Deseret News.

Скандал разгорелся после того, как по сети разошлась фотография, на которой ребенок делает нацистские приветствия перед детьми из числа нацменьшинств.

Объединенная Федерация евреев Юты осудила ситуацию, и попросила школы и родителей в будущем избегать подобных костюмов.

На время расследования инцидента учитель и директор школы были отправлены в оплачиваемый административный отпуск. ситуации. В округе Дэвис, в который входит школа, заявили, что «не терпят речи, изображения или поведение, которые подражают ненависти».

Источник: Лента.Ру