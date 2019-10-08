Многодетным россиянам начали погашать ипотеку

Российские многодетные семьи начали получать выплаты в 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов, говорится в сообщении кредитной организации «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Программа поддержки заемщиков, воспитывающих трех и более детей, была запущена 25 сентября. Первые компенсации уже выданы — они достались семьям, оформлявшим ипотеку в Сбербанке и банке «Дом.рф», уточняется в сообщении. Всего в «Дом.рф», выступающий оператором программы, поступило более тысячи заявлений на выплату средств в счет погашения ипотеки из разных регионов России.

Материалы по теме

00:04 — 10 сентября

На компенсацию вправе рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился (родится) третий ребенок или последующие дети. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Для получения поддержки заемщик должен обратиться в свой банк с соответствующим заявлением.

Подробную информацию об условиях программы можно получить по телефону горячей линии: 8-800-775-11-22. Звонок бесплатный.

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям 3 июля текущего года. Законопроект был внесен в Госдуму председателем нижней палаты Федерального собрания Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций в мае 2019-го и принят 19 июня.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру