Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки. Об этом сообщает The Cut.

«Я отправлю обнаженное фото каждому человеку, который пожертвует минимум десять долларов любому из фондов, собирающих деньги на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Каждые десять долларов, которые вы жертвуете = одна обнаженная фотография от меня», — написала Уорд в своем Twitter-аккаунте 3 января.

По мнению девушки, международное сообщество не обратило должного внимания на бедствие в Австралии, поэтому она решила действовать самостоятельно. Уорд призналась, что изначально рассчитывала на более скромную сумму.

Вскоре после того, как модель запустила акцию, ее аккаунт в Instagram заблокировали.

Ранее сообщалось, что около полумиллиарда диких животных погибли от лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября прошлого года. Ученые из университета Сиднея установили, что примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий стали жертвами пожаров — не только погибли в пламени, но и пострадали от разрушения привычной среды обитания. Кроме того, что в числе животных, популяции которых сократились из-за пожаров в юго-восточной Австралии, — кенгуру и коалы. Последние особенно пострадали — по оценкам исследователей, их в регионе стало меньше примерно на треть.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября прошлого года. По последним данным, погибли 19 человек и сотни миллионов животных. Проводятся массовые эвакуации. Масштабы пожаров настолько велики, что их и дымовой шлейф видно даже на фотографиях со спутника.

Источник: Лента.Ру