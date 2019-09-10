Модель-трансгендер украсила серьги портретами убитых трансгендеров

10 сентября 2019     6
Модель-трансгендер украсила серьги портретами убитых трансгендеров

Американская актриса и модель-трансгендер Индия Мур появилась на премии Daily Front Row Fashion Media Awards в серьгах с портретами всех трансгендерных женщин, убитых в США за последний год. Об этом сообщает Independent.

24-летняя знаменитость появилась на публике в блестящем розово-золотом платье Oscar de la Renta со шлейфом. Свой наряд она дополнила длинными серьгами, состоящими из 16 соединенных между собой фотографий в золотых рамках.

Автором украшения стал ювелирный художник Ариэйл Йосифо (Areeayl Yoseefaw). По его словам, дизайн представляет собой некий алтарь, который призван напомнить общественности о невинных жертвах. Йосифо отметил, что за три дня до мероприятия убили еще одну девушку, 17-летнюю Бейли Ривс (Bailey Reeves) из Балтимора.

«Трансгендеры заслуживают безопасности, признания и уважения. И не только когда нас печатают на обложках журналов, но и на улицах, когда мы бедны или работаем в секс-индустрии. Когда наши волосы не уложены. Когда мы не можем себе позволить Louis Vuitton. Или когда у нас нет возможности получить инъекцию с гормонами. И особенно когда мы умираем», — заявила сама актриса в своей речи.

В августе открытый трансгендер, 22-летняя бразильская модель Валентина Сампайо, впервые стала моделью марки нижнего белья Victoria’s Secret.

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Источник: Лента.Ру

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