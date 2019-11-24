Модникам предложили носить униформу нацистских концлагерей

24 ноября 2019     34
Модникам предложили носить униформу нацистских концлагерей

Испанский дом моды Loewe принес извинения за создание костюма, напоминающего униформу узников нацистских концлагерей во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.

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00:06 — 11 января 2018

Рубашка и брюки с характерными вертикальными полосками входили в новую капсульную коллекцию, посвященную Уильяму де Моргану (William De Morgan) — английскому керамисту конца XIX века, представителю художественного Движения искусств и ремесел, участники которого создавали предметы декоративно-прикладного искусства.

Первые критические отзывы появились после публикации фотографии костюма в британском издании журнала Vogue. Компания отреагировала на жалобы лишь спустя неделю, когда о костюме написали в Diet Prada — популярном аккаунте Instagram о модной индустрии, на который подписаны 1,6 миллионов пользователей.

Дом моды прекратил продажу костюма, удалил упоминания о нем со своего сайта и заверил, что сходство с лагерной униформой было случайным. «Это совершенно не входило в наши намерения, — утверждается в опубликованном Loewe заявлении. — Мы приносим извинения всем, кто мог счесть, что мы оскорбили священную память».

Дом моды Loewe базируется в Испании, однако принадлежит французской компании LVMH Group, которая производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy.

В 2014 году сообщалось, что после скандала в сети Zara изъяла из продажи детские джемперы в полоску с желтой шестиконечной звездой на груди, показавшиеся покупателям похожими на робы жертв Холокоста.

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Источник: Лента.Ру

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