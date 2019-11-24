Модникам предложили носить униформу нацистских концлагерей

Испанский дом моды Loewe принес извинения за создание костюма, напоминающего униформу узников нацистских концлагерей во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.

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00:06 — 11 января 2018

Рубашка и брюки с характерными вертикальными полосками входили в новую капсульную коллекцию, посвященную Уильяму де Моргану (William De Morgan) — английскому керамисту конца XIX века, представителю художественного Движения искусств и ремесел, участники которого создавали предметы декоративно-прикладного искусства.

Первые критические отзывы появились после публикации фотографии костюма в британском издании журнала Vogue. Компания отреагировала на жалобы лишь спустя неделю, когда о костюме написали в Diet Prada — популярном аккаунте Instagram о модной индустрии, на который подписаны 1,6 миллионов пользователей.

Дом моды прекратил продажу костюма, удалил упоминания о нем со своего сайта и заверил, что сходство с лагерной униформой было случайным. «Это совершенно не входило в наши намерения, — утверждается в опубликованном Loewe заявлении. — Мы приносим извинения всем, кто мог счесть, что мы оскорбили священную память».

Дом моды Loewe базируется в Испании, однако принадлежит французской компании LVMH Group, которая производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy.

В 2014 году сообщалось, что после скандала в сети Zara изъяла из продажи детские джемперы в полоску с желтой шестиконечной звездой на груди, показавшиеся покупателям похожими на робы жертв Холокоста.

Источник: Лента.Ру