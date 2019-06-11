Молдавские демократы предложили России тайную сделку

11 июня 2019     19
Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком передал ему конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны. Об этом Козак рассказал изданию «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера, встреча с представителями Демпартии прошла 3 июня. В конце мероприятия Плахотнюк передал российской стороне конверт с описаниями условий, на которых он готов создать коалицию с Партией социалистов.

Лидер Демпартии предложил радикально изменить внешнеполитический курс страны и переориентироваться на Россию. Также в конверте было описано урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации Молдавии.

Козак рассказал, что российская сторона была удивлена такими предложениями «откровенно антироссийской» Демпартии. Москва рекомендовала президенту и Партии социалистов не соглашаться ни на какие тайные сделки, кто бы их ни предлагал.

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