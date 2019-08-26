Молниеносная реакция водителя спасла его от сожжения заживо

dailymail.co.uk

На заправке в китайском городе Чунцин мужчина самостоятельно выбрался из горящего автомобиля и остался цел. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел 20 августа. На кадрах видно, как водитель сидит за рулем серебристого минивэна, когда машину охватывает пламя. Недолго думая, мужчина вылезает через открытое окно со стороны переднего пассажирского сиденья. Сотрудники заправки немедленно берутся тушить возгорание.

По данным Daily Mail, причиной пожара стала утечка топлива в машине.

Управляющий заправочной станции Сунь Цзяньбяо рассказал, что водитель завел минивэн и уже собирался уезжать, когда его автомобиль загорелся. По его словам, один из очевидцев вовремя отключил бензоколонку и предотвратил более серьезный пожар. Персоналу потребовалось около 40 секунд, чтобы потушить огонь.

В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование.

Источник: Лента.Ру