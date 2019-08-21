Молоко матери убило новорожденного ребенка

21 августа 2019     15
Молоко матери убило новорожденного ребенка

В английском городе Тинмут, графство Девон, женщина принимала во время беременности обезболивающее, которое могло «сыграть роль» в смерти ее новорожденного ребенка. Об этом сообщает таблоид Metro.

19 августа, в ходе судебного следствия прозвучала версия, что девочка, которой было всего пять дней, умерла 30 сентября прошлого года из-за анальгетика, который попал в молоко матери. Во время беременности женщина пила лекарство «Трамадол» от боли в спине по рекомендации врачей.

По словам матери, после приема болеутоляющего она не планировала кормить дочь грудью, однако медики заключили, что ей нечего опасаться. Педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming) ознакомился с материалами дела и отметил, что «Трамадол» — относительно новый препарат, который может попасть в грудное молоко женщины и представлять опасность для новорожденного.

«Я считаю, что в смерти ребенка свою роль сыграл “Трамадол”, — подчеркнул профессор Флеминг. — Думаю, не стоит принимать его во время беременности». Судмедэксперт Иэн Эрроу (Ian Arrow) заключил, что смерть ребенка оказалась «внезапной и непредвиденной». Он обещал передать предостережения Флеминга в больницу, где родилась девочка. По делу продолжается расследование.

В июле сообщалось, что в английском городе Ливерпуль годовалый мальчик отказался пить молоко из правой груди матери и спас ей жизнь. Необычное поведение сына побудило женщину обратиться за консультацией в больницу. Медики обнаружили у нее раковую опухоль в молочном протоке груди.

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Источник: Лента.Ру

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