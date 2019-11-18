Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне. Об этом он заявил интервью агентству EFE, опубликованном в воскресенье, 17 ноября.

Политик выразил опасения, что страна может скатиться в пучину гражданской войны и призвал соотечественников не допустить такого развития событий.

«Пока мы были у власти, мы объединили город и деревню, восток и запад… А теперь появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы… они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы», — сказал экс-президент.

10 ноября на фоне многочисленных беспорядков Моралес объявил о своей отставке с поста президента после 13 лет пребывания у власти, а затем отбыл в Мексику. 13 ноября полномочия президента Боливии временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

16 ноября в ООН допустили выход ситуации в Боливии из-под контроля.

17 ноября сообщили, что в протестах в Боливии с начала кризиса погибли 23 человека

Источник: Газета Известия