«Морской старт» собрались перенести из США в Россию

8 октября 2019     18
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

С пусковой платформы «Одиссей» уже сняли все иностранное оборудование — американский информационно-связной блок компании Boeing и оборудование украинского производства для ракеты «Зенит».

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Таким образом, плавучий космодром готов к переводу из Лонг-Бич в США на Дальний Восток”, однако требуется разрешение на перебазирование от Госдепартамента США. В настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.

В марте сообщалось, что российская компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch («Морской старт») приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет-носителей «Зенит 3SL».

Работа по созданию плавучего космодрома «Морской старт» началась в 1995 году. Учредителями одноименной компании стали Boeing, РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Летом 2009 года компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия». В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

Ранее пуски с морской платформы предлагала исключительно Россия. В рамках проекта «Морской старт» трехступенчатая (включая разгонный блок ДМ-SL) средне-тяжелая ракета «Зенит-3SL», запускаемая из приэкваториального района, способна доставлять на геопереходную орбиту не более 6,1 тонны полезных грузов. В настоящее время старты данного носителя, серийно выпускаемого на Украине, заморожены, а вместо него предлагается использовать создаваемую в России ракету «Союз-5» («Иртыш») или одну из ее возможных модификаций.

Источник: Лента.Ру

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