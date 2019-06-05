Мосгордума одобрила установку памятного знака ЧМ-2018 на Никольской улице

5 июня 2019     18
Мосгордума одобрила установку памятного знака ЧМ-2018 на Никольской улице

Мосгордума в среду, 5 июня, одобрила установку на Никольской улице памятного знака, посвященного ЧМ-2018, передает «Интерфакс».

По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, на установку объекта из столичного бюджета направят 15 млн рублей. Проект знака выберут по результатам открытого конкурса.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 июля 2018 года выступил с предложением установить памятный знак о чемпионате мира, напоминает сайт aif.ru.

Позже обсуждалась идея двойного знака. Одну часть предлагали установить на территории олимпийского комплекса «Лужники», где проходили основные матчи ЧМ, а другую — на Никольской, которая стала «народной» фан-зоной.

Москвичи предлагали установить на Никольской улице памятники символу мундиаля волку Забиваке и «золотой ноге» российского вратаря Игоря Акинфеева. Варианты памятников в честь прошедшего в России чемпионата мира по футболу жители столицы предлагали в блоге мэра Москвы.

Источник: Газета Известия

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