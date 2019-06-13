Москва вошла в пятерку городов мира с самыми загруженными дорогами

13 июня 2019     9
Москва вошла в пятерку городов мира с самыми загруженными дорогами

Индийский город Мумбаи (бывший Бомбей) занял первое место в мире по степени загруженности дорог, Москва расположилась на пятой позиции. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет поставщика автомобильной и персональной GPS-навигации TomTom.

Показатель загруженности дорог Московского региона, согласно данным отчета, снизился с 57% до 56% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. При подсчете показателей учитывалась обстановка как на столичных дорогах, так и в области.

На втором месте рейтинга оказался индийский город Мумбаи (65%), за ним следуют столица Колумбии Богота (63%), столица Перу Лима (58%) и столица Индии Нью-Дели (также 58%).

Всего отчет включает в себя 403 города 56 стран. TomTom ежегодно представляет отчет о воздействии заторов на дорожную ситуацию. По данным компании, он основывается на 19 трлн измерительных точек из 390 городов, собранных за последние 9 лет.

В мае эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Москва заняла 39-ю позицию, поднявшись на три строки по сравнению с прошлым годом. Три первых места заняли Сан-Франциско (США), Цюрих (Швейцария) и Нью-Йорк (США).

Источник: Газета Известия

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