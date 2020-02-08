Москва и Анкара продолжат переговоры по Идлибу

8 февраля 2020     18
Москва и Анкара продолжат переговоры по Идлибу

Переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб между Россией и Турцией будут продолжены на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 8 февраля телеканалом NTV.

«Основное внимание уделялось шагам, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процесса. Было принято решение продолжить переговоры на предстоящей неделе», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что делегацию Турции возглавил заместитель министра иностранных дел Седат Онал, а российской руководил замглавы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В переговорах принимали участие представители оборонных ведомств, Генштабов и разведслужб двух стран. Переговоры шли в Анкаре не менее трех часов.

Предложение о проведении переговоров по Идлибу с делегацией из России внес глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он допустил, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут встретиться для обсуждения ситуации.

4 февраля Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились принять срочные меры для повышения эффективности координации действий в Сирии.

Переговоры официальных делегаций России и Турции обусловлены обострением ситуации в Идлибе. Российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки.

Источник: Газета Известия

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