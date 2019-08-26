Москва и Киев продолжат подготовку к обмену заключенными 27 августа

26 августа 2019     20
Москва и Киев продолжат подготовку к обмену заключенными 27 августа

Россия и Украина продолжат процесс по подготовке к обмену заключенными 27 августа. Об этом «Известиям» заявил адвокат Валентин Рыбин, представляющий нескольких граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах.

— Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени всё должно произойти, — рассказал он.

По словам защитника, обмен должен произойти уже до конца текущей недели. Он отметил, что с заключенных при этом должны быть сняты все обвинения.

Информацию подтвердили источники «Известий», близкие к процессу. По их словам, сейчас идет финальная работа по согласованию списков, однако в них по-прежнему нет журналиста Кирилла Вышинского, а также нет ясности по украинским морякам.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме. В списке на обмен есть и другие россияне, однако их фамилии не уточняются.

Также уточнялось, что обмен планируется провести 28–29 августа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 27 августа.

Источник: Газета Известия

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