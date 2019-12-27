Москва и Минск согласуют интеграцию в начале 2020 года

Россия и Белоруссия имеют хорошие шансы выйти на подписание Программы действий Союзного государства уже в начале следующего года. Об этом «Известиям» рассказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

При этом вопрос о цене на газ выведен за скобки переговоров. По мнению экспертов, перенос проблематичных в двусторонних отношениях тем дает шансы на успех углубления интеграции.

Изначально документ под названием «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко должны были подписать 8 декабря, а затем 20 числа. Однако оба раза этого не произошло.

Мезенцев уверен, что есть шансы выйти на соглашение в начале 2020 года, хотя стороны специально торопиться с этим не будут.

«У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее — не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон», — указал посол.

Дипломат также подчеркнул, что реализация дорожных карт идет «пакетным принципом».

Тем не менее с самого начала содержание дорожных карт не выносили в публичное пространство. Это рождало предположения, что в отношениях двух стран возможно не всё гладко.

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Союз разрешимый: Москва и Минск выйдут на интеграцию в начале 2020-го

Источник: Газета Известия