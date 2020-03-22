Москва не будет закрывать метро из-за коронавируса

22 марта 2020     10
Москва не будет закрывать метро из-за коронавируса

Столичный метрополитен не будет приостанавливать свою работу из-за коронавируса ни при какой ситуации. Об этом 22 марта в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать», — сказал он.

Слухи о закрытии метро Собянин назвал чушью и глупостью и подчеркнул, что метро будет работать «при любой ситуации».

Ранее, 19 марта, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили об отмене живых концертов и экскурсий в Московском метрополитене из-за коронавируса.

16 марта в Москве отменили продажу билетов в транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подобные действия помогут снизить риски заражения водителей.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В тот же день в столичном общественном транспорте усилили меры безопасности, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Источник: Газета Известия

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