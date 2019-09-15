Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

15 сентября 2019     10
Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

США должны извиниться за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. Таким мнением на своей странице в Facebook поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание посла США в Белграде Кайла Скотта.

Кроме того, по словам дипломата, американская сторона должна выплатить компенсацию родственникам погибших и пострадавших и только после этого «призывать “двигаться вперед”».

Материалы по теме

00:01 — 15 июля

В интервью газете Kurir покидающий должность посла США в Белграде Кайл Скотт заявил, что жители Сербии должны «шире смотреть» на бомбардировки Югославии силами НАТО. Он согласился с тем, что ни американская, ни сербская стороны не смогут «вернуть время назад». Скотт также добавил, что с тех пор прошло 20 лет, и сейчас нужно улучшать отношения, так как для этого есть «хороший фундамент».

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово. По данным Минобороны России, в результате бомбардировок погибли порядка двух тысяч мирных граждан, из них не менее 89 детей. Также были разрушены тысячи гражданских объектов, загрязнена почва и вода в ряде районов.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

США должны извиниться за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. Таким мнением на своей странице в Facebook поделилась официальный …


Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о планах запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками. Об этом в воскресенье, 15 сентября, …


Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере
Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере

В Ванкувере состоялся турнир UFC Fight Night 158. В главном поединке вечера американец Джастин Гэтжи нокаутировал своего друга Дональда Серроне …


Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Клуб российского бизнесмена обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

«Эвертон» на выезде уступил «Борнмуту» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в …


МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В МЧС России предупредили о сильном ветре, который ожидается в Москве в воскресенье. Об этом 15 сентября пишет «РИА Новости» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты