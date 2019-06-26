Москва подготовилась к любым действиям НАТО после выхода из ДРСМД

26 июня 2019     11
Москва подготовилась к любым действиям НАТО после выхода из ДРСМД

Москва готова к любым действиям НАТО, которые альянс планирует предпринять в связи с приостановкой действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением в среду, 26 июня, выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, в Москве изучат меры, которые планирует принять НАТО в связи с ситуацией вокруг этого договора, и подготовит ответ. Рябков подчеркнул, что Россия будет сдерживать «агрессивные намерения НАТО» и готова применить шаги военного характера.

25 июня генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что в связи с подготовкой к выходу из ДРСМД альянс увеличивает военные расходы. Процедуру выхода из соглашения первыми начали США в феврале 2019 года. 18 июня закон о приостановке участия России в договоре приняла Госдума.

Комментируя отказ от ДРСМД заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что договор снизил риск ядерной войны, а выход из него вернет ситуацию «на 40 лет назад».

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Источник: Газета Известия

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